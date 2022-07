Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Suisse: l'organigramme évolue en Suisse Romande information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 14:29









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse fait savoir que Steve Fragnière succédera à Christian Steinmann au sein de la banque en tant que responsable de la région Suisse Romande, à compter du 1er août 2022.



Christian Steinmann -qui était aussi directeur de l'activité banque privée en Suisse Romande- a en effet été nommé responsable de l'activité Banque Privée et Membre de la Direction de la Banque Cantonale Vaudoise.



Enfin, Nicolas Vaccaro, actuel CEO de Credit Suisse Trust SA, deviendra le nouveau responsable de l'activité banque privée en région Suisse Romande à compter du 1er octobre 2022.





