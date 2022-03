Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: l'exposition à la Russie 'pas significative' information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 09:24









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a déclaré jeudi que son exposition au risque de marché en Russie n'était 'pas significative', avec une exposition nette au crédit qui s'élevait à 848 millions francs suisses dans le pays à la fin 2021.



La banque privée ajoute que les actifs nets détenus dans ses filiales russes représentaient quant à elles un total de 195 millions francs au 31 décembre dernier.



Quant à son exposition de crédit en rapport avec des individus faisant spécifiquement l'objet de sanctions, notamment au sein de sa branche de gestion de fortune, l'établissement helvétique évoque là encore un montant 'minimal'.



D'après Credit Suisse, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact potentiel de la guerre en Ukraine sur l'économie et les marchés mondiaux ainsi que sur l'appétit du risque de nos clients.



A court terme, le groupe dit toutefois s'attendre à ce que l'augmentation des activités de négoce et de couverture qui en résulte soit neutralisée par une réduction des émissions des marchés des capitaux en raison de la hausse de la volatilité et des provisions pour crédit.



Par principe et conformément à sa politique, le Credit Suisse manifeste son intention d'appliquer toutes les sanctions, en particulier celles formulées à l'encontre de Moscou par l'UE, les Etats-Unis et la Suisse.



A la Bourse de Zurich, le titre CS Group affichait une hausse de 1,7% jeudi matin dans les premiers échanges.





