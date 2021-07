Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : l'affaire Archegos a coûté cher information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 12:19









(CercleFinance.com) - Le Credit Suisse a publié jeudi ses résultats financiers au titre du deuxième trimestre et rendu public les conclusion de son enquête externe indépendante concernant le dossier Archegos, un fonds d'investissement américain dont la déroute a plombé ses comptes. Cet examen a consisté en plus de 80 entretiens avec des collaborateurs actuels et anciens, ainsi qu'en la collecte de plus de 10 millions de documents et d'autres données, fait valoir l'établissement bancaire. Parmi les principales conclusions, l'enquête a identifié une inefficacité dans la gestion des risques dans l'activité 'prime services' (courtage pour les hedge funds), tant au niveau de la première que de la deuxième ligne de défense. Les conclusions de l'enquête ont également mis en lumière des 'manquements' dans la transmission des risques par la voie hiérarchique, explique Credit Suisse. Au final, la banque privée helvétique évoque un premier semestre 'difficile', qui s'est soldé par une perte totale de cinq milliards de francs suisses liée à l'affaire Archegos. Credit Suisse note que son bénéfice avant impôts ressort tout de même positif, à hauteur de 56 millions de francs, un montant très éloigné du profit imposable de 4,9 milliards de francs qu'elle aurait pu dégagé en faisant abstraction du scandale Archegos. A la Bourse de Zurich, toutes ces annonces entraînaient une baisse de plus de 3% du titre Credit Suisse en fin de matinée.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks -1.98%