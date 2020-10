Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : hausse de 41% du bénéfice ajusté trimestriel Cercle Finance • 29/10/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Credit Suisse publie au titre du troisième trimestre 2020 un bénéfice avant impôts de 803 millions de francs suisses, en baisse de 30% en glissement annuel, en raison principalement de la non-répétition du gain de 327 millions lié à InvestLab l'année dernière. Abstraction faite du gain lié à InvestLab et à taux de change constants, le bénéfice avant impôts de l'établissement bancaire helvétique ressort à 1,2 milliard de francs, en hausse de 41%, pour des produits nets de 5,5 milliards, en progression de 11%. Credit Suisse revendique en outre une très bonne capitalisation avec un ratio CET1 de 13,0% au troisième trimestre, en hausse par rapport aux 12,5% du deuxième, et un Tier 1 leverage ratio de 6,3%, en progression par rapport à 6,2%.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -5.73%