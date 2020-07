Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : hausse de 24% des résultats trimestriels Cercle Finance • 30/07/2020 à 11:37









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a réalisé ses meilleurs résultats au deuxième trimestre depuis 10 ans, soutenu par ses activités de marché dans un environnement volatil. Le gestionnaire de fortune suisse a déclaré que le bénéfice net avait augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 1,2 milliard de francs suisses au cours du trimestre clos le 30 juin. Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 38%, avec des revenus des activités de marché en hausse de 33% d'une année sur l'autre, a ajouté le groupe. À la lumière de ces bonnes performances, Credit Suisse prévoit de distribuer l'intégralité du dividende de 0,2776 franc suisse par action qui avait été initialement proposé aux actionnaires pour l'exercice 2019.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -0.56%