Credit Suisse : Harris Associates a vendu l'intégralité de ses parts

(AOF) - L’un des principaux actionnaires de Credit Suisse, Harris Associates, a cédé au cours de ces derniers mois la totalité de sa participation dans la banque suisse. Son vice-président et directeur des investissements, David Herro a indiqué au Financial Times ne pas être convaincu que la stratégie de Credit Suisse consistant notamment à renforcer sa gestion de fortune et scinder sa banque d’investissement permettra de remettre l’établissement sur de bons rails. Harris Associates détenait jusqu'à 10% de la banque suisse en 2022.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.