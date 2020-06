Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : Fitch relève sa perspective à 'stable' Cercle Finance • 01/06/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch Ratings a annoncé vendredi avoir relevé de 'négative' à 'stable' la perspective attachée à la note de crédit de Credit Suisse, elle-même confirmée à 'A-'. Dans un communiqué, l'agence de notation précise que cette décision reflète la marge de manoeuvre 'suffisante' dont dispose la banque helvétique afin d'absorber les chocs éventuels pouvant résulter de divers scénarios économiques. Fitch mentionne en particulier la 'solide' assise à l'international du groupe en matière de gestion de fortune, ainsi que son statut d'acteur de premier plan dans la banque universelle en Suisse.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -3.96%