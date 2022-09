Crédit Suisse: finalise son examen stratégique complet information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 09:20

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé qu'il allait mener à bien son examen stratégique complet, y compris les cessions potentielles et les ventes d'actifs. La banque informera le marché lorsqu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre 2022.



La banque s'engage à fournir de plus amples détails sur l'avancement de la revue stratégique, y compris les mesures visant à renforcer la franchise de gestion de fortune, à transformer l'Investment Bank en une activité bancaire allégée en capital, etc.



Crédit Suisse indiquera également comment elle compte réduire la base de coûts absolus du groupe à moins de CHF 15,5 milliards à moyen terme, comme indiqué le 27 juillet 2022.



Le conseil d'administration et la direction générale envisagent des alternatives qui vont au-delà des conclusions de l'examen stratégique de l'année dernière.



L'objectif est de créer un groupe plus ciblé et plus agile, avec une base de coûts absolus nettement inférieure, capable de fournir des rendements durables à toutes les parties prenantes et un service de premier ordre aux clients.



La banque met actuellement en oeuvre un certain nombre d'initiatives stratégiques, notamment des cessions potentielles et des ventes d'actifs.