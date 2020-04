Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : feu vert chinois à un renforcement dans CSFS Cercle Finance • 17/04/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce avoir reçu le feu vert de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) pour devenir actionnaire majoritaire de sa coentreprise Credit Suisse Founder Securities Limited (CSFS), étape importante de sa stratégie en Chine. L'établissement financier helvétique travaillera étroitement avec Founder Securities pour conclure les arrangements nécessaires à l'injection de capitaux prévue, injection qui fera passer la participation de Credit Suisse dans CSFS de 33,3% à 51%.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +3.88%