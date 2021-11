Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : dévoile son orientation stratégique information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - Après une évaluation complète de sa stratégie, Credit Suisse annonce aujourd'hui que son Conseil d'administration a défini à l'unanimité l'orientation stratégique à long terme du groupe, à travers un plan triennal. Ainsi, au cours des trois prochaines années, la banque vise à générer une croissance durable et un profit économique tirés par trois piliers clés. La banque souhaite tout d'abord renforcer son coeur de métier en déployant environ 3 milliards de CHF de capital à la division Wealth Management d'ici 2024. Credit Suisse souhaite également simplifier son modèle de fonctionnement avec une organisation matricielle plus claire. Enfin, la société compte investir pour la croissance avec des investissements progressifs augmentant progressivement de 2022 à 2024 entre 1 et 1,5 milliard de CHF dans ces quatre divisions. ' Au cours des derniers mois, le conseil d'administration et le Directoire ont travaillé sans relâche à l'élaboration de la stratégie qui nous servira de boussole pour l'avenir. Les mesures annoncées aujourd'hui fournissent le cadre pour une banque beaucoup plus forte et plus centrée sur le client avec des entreprises de premier plan et des franchises régionales', a commenté António Horta-Osório, président du conseil d'administration.

