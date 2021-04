Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : deux démissions après les pertes Archegos Cercle Finance • 06/04/2021 à 09:38









(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mardi la démission de deux de ses cadres dirigeants après la divulgation de lourdes pertes dues à son exposition à un hedge fund américain. La banque privée suisse a déclaré ce matin qu'elle s'attendait à publier une perte imposable de l'ordre de 900 millions de francs suisses au titre de son premier trimestre. Un montant qui tient compte d'une charge de 4,4 milliards de francs liée à l'incapacité d'un hedge fund américain à faire face à ses appels de marge, comme le groupe l'avait annoncé la semaine dernière. Dans son communiqué, Credit Suisse s'abstient néanmoins de citer le nom d'Archegos, le fonds spéculatif soupçonné d'être à l'origine de ses difficultés. Conséquence directe de l'affaire, Brian Chin, le directeur général de la branche de banque d'investissement, quittera ses fonctions à la fin du mois, au même titre que Lara Warner, la responsable de la conformité et de la gestion des risques dont la démission prend, elle, un effet immédiat. Pour Thomas Gottstein, le directeur général de Credit Suisse, les pertes essuyées sur le dossier Archegos sont tout simplement 'inacceptables'. 'Je reconnais que ces dossiers ont suscité d'importantes inquiétudes chez nos actionnaires. En collaboration avec le conseil d'administration, nous nous engageons pleinement à faire face à cette situation. De sérieuses leçons seront tirées', souligne-t-il dans un communiqué. L'action Credit Suisse perdait plus de 1% mardi à la Bourse de Zurich suite à ces annonces.

