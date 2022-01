Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: désignation d'un nouveau président information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que son conseil d'administration a nommé Axel P Lehmann au poste de nouveau président de la banque avec effet immédiat, succédant à António Horta-Osório, qui a démissionné à la suite d'une enquête commandée par le conseil.



Axel Lehmann a été élu membre du conseil d'administration de l'établissement financier helvétique lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 et est également devenu président du comité des risques.



Après une carrière de près de 20 ans chez Zurich Insurance Group, dont près de 14 années en tant que membre du comité exécutif du groupe à divers postes, il a été membre de la direction du groupe bancaire UBS.





