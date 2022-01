Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: des provisions vont peser sur les résultats information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que ses résultats du quatrième trimestre 2021 seront impactés négativement par des provisions pour litiges d'environ 500 millions de francs suisses, partiellement compensées par des gains sur ventes immobilières de 225 millions.



'Avant déduction de la dépréciation de goodwill déjà annoncée d'environ 1,6 milliard de francs, cela devrait se traduire par un résultat avant impôts à peu près à l'équilibre pour le quatrième trimestre 2021', prévient-il.



En ce qui concerne sa position en capital, la banque helvétique estime que son ratio CET1 groupe à fin 2021 devrait dépasser son ambition de 14%, tandis que son ratio de levier Tier 1 à fin 2021 devrait dépasser les 6%.





