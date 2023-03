Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: des mesures pour renforcer ses liquidités information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - Le Credit Suisse prend des mesures décisives pour renforcer de manière préventive sa liquidité en ayant l'intention d'exercer son option d'emprunt auprès de la Banque nationale suisse (BNS) jusqu'à 50 milliards de francs suisses dans le cadre d'une facilité de prêt couverte ainsi que d'une facilité de liquidité à court terme, qui sont entièrement garantis par des actifs de haute qualité.



Le Credit Suisse annonce également des offres de Credit Suisse International visant à racheter certains titres de créance senior d'OpCo pour un montant en espèces pouvant atteindre environ 3 milliards de francs.



Le Credit Suisse annonce son intention d'accéder à la facilité de prêt couverte de la BNS ainsi qu'à une facilité de liquidité à court terme pouvant atteindre environ 50 milliards de francs au total.



Cette liquidité supplémentaire soutiendrait les activités principales et les clients du Credit Suisse.



Le Credit Suisse annonce également aujourd'hui le lancement une offre publique d'achat en espèces portant sur dix titres de créance senior libellés en dollars américains pour un montant total pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars.



Parallèlement, le Credit Suisse annonce également une offre publique d'achat distincte portant sur quatre titres de créance senior libellés en euros pour un montant total pouvant atteindre 500 millions d'euros.



Le CEO Ulrich Koerner a déclaré: ' Ces mesures démontrent une action décisive pour renforcer le Credit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique pour apporter de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. '





