Credit Suisse : des changements au conseil exécutif

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce que son conseil d'administration a approuvé une série de changements au sein du conseil exécutif de l'établissement bancaire helvétique, des changements qui prennent effets immédiatement. Ainsi, David Miller succède à James L. Amine comme directeur général (CEO) de la division banque d'investissement et marchés de capitaux, division dont Eric Varvel prend la présidence, tandis que Harold Bogle est désigné vice-président, bureau exécutif groupe.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -0.69%