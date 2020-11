Credit Suisse déprécie sa participation dans York Management, qui change de stratégie

(AOF) - Credit Suisse va procéder à une dépréciation de 450 millions de dollars de sa participation minoritaire dans York Management. Ce montant sera comptabilisé dans les résultats du quatrième trimestre de l'année 2020 de l'activité de gestion d'actifs au sein de la division International Wealth Management. Elle pèsera sur son ratio de fonds propres durs à hauteur de 7 points de base. Cette dépréciation ne modifie pas sa politique de rémunération de ses actionnaires en 2020 et 2021.

Cette annonce fait suite à un changement "significatif" de la stratégie de York Management. Ce dernier se concentrera sur les actifs de plus longue durée tels que le capital-investissement, la dette privée et les CLO et il mettra un terme à ses activités européennes de fonds spéculatifs. Ces mêmes activités en Asie Pacifique seront scindées et Credit Suisse continuera à détenir une participation.