Credit Suisse : démarrage du programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé vendredi soir qu'il commencera, le 12 janvier, son programme de rachat d'actions annoncé le 29 octobre 2020, programme pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses en 2021, dont au moins un milliard de francs attendus pour l'année entière. Sous réserve des conditions du marché et de l'économie, il acquerra ses propres actions sur une deuxième ligne sur le SIX Swiss Exchange, sous réserve de déduction de l'impôt anticipé fédéral suisse applicable. 'Les actions rachetées devraient être annulées au moyen d'une réduction de capital qui sera proposée lors d'une future assemblée générale annuelle des actionnaires', a rappelé l'établissement financier helvétique.

