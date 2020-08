Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : de nouvelles mesures annoncées Cercle Finance • 25/08/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Credit Suisse gagne près de 1% à Zurich après l'annonce par l'établissement d'une série de mesures 'visant à poursuivre le développement de ses affaires de masse avec la clientèle privée ainsi qu'à simplifier et à rendre plus efficace ce secteur d'activité'. Outre des modifications organisationnelles et l'adaptation de son réseau de succursales en Suisse, le groupe projette de réunir les activités de Neue Aargauer Bank (NAB) avec celles du Credit Suisse et d'unifier sa présence dans le canton d'Argovie avec une seule marque. Pour sa clientèle privée, il introduira fin octobre une nouvelle offre numérique et un 'concept de succursales porteur d'avenir'. A moyen terme, il prévoit de nouveaux investissements dans le conseil, les nouvelles solutions, la numérisation et sa présence sur le marché.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +0.10%