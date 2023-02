Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: de lourdes pertes essuyées en 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 09:01









(CercleFinance.com) - Credit Suisse publie une perte nette distribuable aux actionnaires pour 2022 de 7,3 milliards de francs suisses, contre une perte de 1,7 milliard précédemment, en partie du fait d'une dépréciation d'actifs d'impôts différés liée à l'examen stratégique au troisième trimestre.



En données 'adaptées', l'établissement financier helvétique a essuyé une perte avant impôts de 1,3 milliard de francs sur l'exercice écoulé, à comparer à un bénéfice avant impôts exceptionnellement élevé de 6,6 milliards en 2021.



'Nos résultats financiers pour l'exercice 2022 ont été très fortement affectés par l'environnement tant macroéconomique que géopolitique difficile, qui a généré de l'incertitude sur les marchés et une aversion au risque chez les clients', explique-t-il.





