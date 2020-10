Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Suisse : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 06/10/2020 à 13:03









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse gagne 1% à Zurich à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Barclays de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours maintenu à 8,5 francs suisses, le broker mettant en avant des raisons de valorisation. 'L'action se traite 0,54 fois la valeur de l'actif net tangible (TNAV) pour un retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) sous-jacent de 6,8% attendu en 2022, et nous ne voyons pas de risque pour le capital à court terme', explique-t-il.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +1.86%