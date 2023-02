Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: conclusion d'un partenariat avec Taurus information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce la conclusion d'un partenariat 'stratégique' avec Taurus, le principal fournisseur d'infrastructures d'actifs numériques pour les institutions financières en Europe.



La banque participe en tant qu'investisseur principal au cycle de financement de série B de Taurus. Ce partenariat va approfondir une collaboration déjà existante et se concentrera sur le développement conjoint et sur l'application de la technologie des registres distribués et des contrats intelligents.



Le partenariat annoncé constitue une étape clé pour le Credit Suisse afin de participer davantage à l'écosystème émergent des actifs numériques, d'acquérir des capacités techniques, de co-développer et d'exploiter les opportunités de marché découlant de l'application stratégique de la technologie des registres distribués dans les entreprises.







