Credit Suisse change de Directeur général et va réviser sa stratégie

AOF - EN SAVOIR PLUS

Plus de détails seront donnés lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre.

Credit Suisse compte par ailleurs transformer sa banque d'investissement pour qu'elle soit peu gourmande en capital et axée sur le conseil. Ses métiers de marché doivent, eux, venir en soutien de la gestion de fortune et de son activité de banque en Suisse.

Credit Suisse a l'intention de renforcer sa franchise de gestion de fortune de classe mondiale, son activité de banque universelle en Suisse et son activité de gestion d'actifs multi-spécialiste.

Ce changement à la tête de Credit Suisse intervient alors qu'elle n'a cessé de présenter des résultats décevants ces derniers trimestres et que les affaires n'ont cessé de s'accumuler ces 2 dernières années : démission du président pour avoir enfreint des règles de quarantaine liées à la pandémie, lourde perte liée à la faillite du hedge fund américain, Archegos, Greensill Capital…

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.