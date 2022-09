Credit Suisse cède ses activités fiduciaires

(AOF) - Credit Suisse (-0,12% à 4,99 francs suisses) a signé deux accords pour la vente de l'activité Credit Suisse Trust à Butterfield and Gasser Partner. Le groupe a signé des accords séparés avec The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (Butterfield) et Gasser Partner Trust reg. (Gasser Partner) pour la vente de l'activité fiduciaire mondiale du Credit Suisse (Credit Suisse Trust, CST), tandis que les entités CST continueront à opérer avec un nombre limité de clients. En vertu d'accords séparés, Butterfield acquerra les activités de CST basées à Guernesey, Singapour et aux Bahamas, tandis

En vertu d'accords séparés, Butterfield acquerra les activités de CST basées à Guernesey, Singapour et aux Bahamas, tandis que Gasser Partner acquerra les activités de CST au Liechtenstein.

La transaction avec Butterfield devrait être conclue l'an prochain au cours du premier semestre. Elle est soumise aux conditions habituelles, notamment aux approbations réglementaires. Le transfert des structures fiduciaires au Liechtenstein devrait également se terminer au premier semestre 2023.

À l'issue des transactions, Butterfield et Gasser Partner reprendront la gestion et l'administration courantes de la plupart des structures fiduciaires dans les juridictions respectives.

Une partie importante des employés de CST devrait être transférée à Butterfield. Les entités juridiques liées à CST et toute activité résiduelle seront liquidées par le Credit Suisse au cours des prochaines années.

Butterfield est une banque et une société fiduciaire offshore dont le siège est aux Bermudes et qui fournit des services fiduciaires privés internationaux depuis plus de 80 ans. Butterfield s'est développée grâce à une combinaison de croissance organique continue et d'acquisitions, comme par exemple les activités de trust et d'administration de sociétés du groupe Legis basé à Guernesey en 2014, l'unité de trust de HSBC basée aux Bermudes en 2016, et l'activité Global Trust Solutions de la Deutsche Bank en 2018.

Gasser Partner est une société fiduciaire qui fait partie du cabinet d'avocats Gasser Partner au Liechtenstein. Le cabinet conseille particuliers fortunés et clients institutionnels dans tous les domaines du droit, y compris les services fiduciaires. Il emploie plus de 50 professionnels. Il existe depuis plus de 70 ans et possède des bureaux à Vaduz, Zurich et Vienne. Aujourd'hui, Gasser Partner s'associe déjà aux activités de la CST au Liechtenstein pour fournir des services fiduciaires à ses clients.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.