Credit Suisse : bénéfices du quatrième trimestre en hausse

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a enregistré une forte augmentation de son bénéfice net au quatrième trimestre à 852 millions de francs suisses, contre 259 millions de francs suisses un an plus tôt, avec des revenus en hausse de 29% à 6,19 milliards de francs suisses. La principale division de gestion de patrimoine de la banque a enregistré une forte augmentation de ses revenus net à 4 milliards de francs au dernier trimestre contre 3,3 milliards de francs au quatrième trimestre 2018. En excluant l'accord de transfert InvestLab et les gains de réévaluation de SIX, les revenus de l'unité auraient augmenté de 8%, a déclaré Credit Suisse. Credit Suisse a déclaré également qu'il avait bien entamé l'année 2020 dans toutes ses divisions et, par conséquent, était 'prudemment optimiste' quant aux perspectives pour l'année à venir. La banque suisse a annoncé son intention d'augmenter le chiffre d'affaires de ses activités liées à la gestion de patrimoine, d'augmenter la rentabilité des marchés et de maintenir la discipline des coûts.

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange -0.67%