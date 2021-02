Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : baisse de 22% du bénéfice net annuel Cercle Finance • 18/02/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Credit Suisse publie un bénéfice net distribuable aux actionnaires en baisse de 22% à 2,7 milliards de francs suisses au titre de 2020, mais un bénéfice avant impôts adapté, 'abstraction faite de certains éléments importants', en hausse de 6% à 4,4 milliards. Toujours en données adaptées, les produits nets de la banque helvétique se sont accrus de 3% à 22,1 milliards de francs, alors que ses charges d'exploitation totales ont diminué de 2% à 16,6 milliards avec 'une discipline toujours stricte en matière de coûts'. Revendiquant un ratio CET1 de 12,9% à fin 2020, Credit Suisse propose d'augmenter le dividende 2020 de 5,4% (0,2926 franc par action). Son programme de rachat d'actions 2021, qui a débuté en janvier, vise un total d'un à 1,5 milliard de francs pour l'exercice.

