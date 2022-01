Credit Suisse : Axel P. Lehmann nommé président

(AOF) - Credit Suisse Group a annoncé aujourd'hui que le Conseil d'administration avait nommé Axel P. Lehmann comme nouveau président de la banque, avec effet immédiat. Il succède à António Horta-Osório, qui a démissionné à la suite d'une enquête commandée par le Conseil. Ce dernier a notamment enfreint des règles de quarantaine liées à la pandémie.

La banque suisse connait un nouveau revers après une année 2021 noire, marquée en particulier par la perte de 4,8 milliards de francs suisses à la suite de la faillite retentissante du hedge fund américain, Archegos Capital Management.

Du fait de plusieurs revers (Archegos Capital , Greensill Capital, soupçons de corruption au Mozambique), Credit Suisse a présenté une réorganisation stratégique en novembre. La banque suisse va réduire la voilure dans la banque d'investissements et mettre encore plus l'accent sur la gestion de fortune.

Axel Lehmann a été élu membre du Conseil d'administration du Credit Suisse Group par l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 et est également devenu président du comité des risques. Il était auparavant membre du Directoire du groupe UBS, d'abord en tant que Chief Operating Officer, puis en tant que président de la division Personal & Corporate Banking et président d'UBS Suisse.

" Je regrette qu'un certain nombre de mes actions personnelles aient entraîné des difficultés pour la banque et compromis ma capacité à représenter la banque en interne et à l'extérieur. Je pense donc que ma démission est dans l'intérêt de la banque et de ses parties prenantes en ce moment crucial ", a déclaré António Horta-Osório.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.