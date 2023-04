Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: Axel P. Lehmann a été réélu président information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - Les actionnaires du Credit Suisse ont voté aujourd'hui lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) qui s'est tenue à Zurich.



Avec une majorité de 55,67 % des voix représentées, les actionnaires ont réélu Axel P. Lehmann en tant que président du conseil d'administration pour un nouveau mandat jusqu'à la clôture de la fusion prévue avec UBS.



Cinq membres du conseil d'administration ne se sont pas représentés. Tous les autres membres du conseil d'administration ont été réélus pour un nouveau mandat jusqu'à la fin de la fusion prévue avec UBS.





Valeurs associées CREDIT SUISSE GROUP Swiss EBS Stocks +0.75%