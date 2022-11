Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse: augmentation de capital mise en oeuvre information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce avoir exécuté une augmentation de capital par placement d'un peu plus de 462 millions d'actions nouvellement émises auprès d'investisseurs qualifiés, ce qui se traduit par un produit brut de 1,76 milliard de francs suisses.



Dans le cadre de ce placement, 307,6 millions d'actions ont été acquises par la Saudi National Bank (SNB), ce qui a donné lieu à une prise de participation de 9,9% au capital de l'établissement bancaire helvétique.



Credit Suisse a aussi fixé les conditions définitives d'une autre levée de fonds par émission de 889,4 millions d'actions nouvelles, pour un produit brut attendu de 2,24 milliards de francs, toujours pour améliorer son ratio CET1 et soutenir sa transformation stratégique.





