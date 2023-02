Credit Suisse anticipe une " perte substantielle avant impôts " en 2023

(AOF) - Plus forte baisse de l’indice SMI, l’action Credit Suisse perd 6,49% à 3,04 francs suisses. Non seulement la banque suisse a enregistré des retraits historiques de la part de ses clients, mais ses comptes sont dans le rouge au quatrième trimestre et devrait le rester en 2023. Sur les trois derniers mois de 2022, elle a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,39 milliard de francs suisses contre une perte de 2,09 milliards de francs suisses, un an auparavant. La banque suisse a été affaiblie par la chute de 33% de ses revenus à 3,06 milliards de francs suisses.

Sur l'année, elle a enregistré une perte de 7,3 milliards de francs suisses, la plus importante depuis la crise de 2018, après avoir déjà perdu 1,65 milliard de francs suisses en 2021.

La concurrente d'UBS a également enregistré une sortie d'argent de la part de ses clients de 110,5 milliards de francs suisses alors qu'elle avait collecté 1,6 milliard au quatrième trimestre 2021.

Dans le détail, Credit Suisse a connu une décollecte de 92,7 milliards de francs suisses en gestion de fortune alors qu'elle compte sur ce métier stratégique pour se redresser.

La restructuration de Credit Suisse a pour but de restaurer sa crédibilité, qui a été mise à mal par des résultats décevants et l'accumulation des affaires ces deux dernières années. La transformation de la banque suisse passe aussi par une restructuration radicale de la banque d'investissement.

" Bien que la banque continue à prendre des mesures proactives pour attirer de nouveau l'argent de ses clients, la baisse des dépôts et des encours devrait entraîner une réduction des revenus nets d'intérêts et des commissions récurrentes ", a prévenu la banque. Dans ce contexte, son activité de gestion de fortune devrait afficher une perte au premier trimestre.

Credit Suisse prévoit également d'essuyer une " perte substantielle avant impôts en 2023 " au niveau du groupe du fait de l'impact négatif sur les revenus de l'abandon d'activités non essentielles et des charges de restructuration. Ces dernières sont estimées à 1,3 milliard de francs suisses cette année.

La banque a fini 2022 avec un ratio de fonds propres durs (CET1) de 14,1% contre 12,6%, un trimestre auparavant.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.