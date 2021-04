Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : Andreas Gottschling quitte le conseil Cercle Finance • 30/04/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - Confirmant les rumeurs à son sujet, Andreas Gottschling, le président du comité des risques du conseil d'administration de Credit Suisse, a annoncé vendredi qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Ce départ était attendu après les lourdes pertes essuyées par la banque privée helvétique sur les dossiers Archegos, un client américain connu pour ses positions très agressives, et Greensill, un groupe de finance londonien en banqueroute auquel Credit Suisse avait confié les fonds de certains investisseurs. Credit Suisse avait annoncé la semaine dernière une perte de 252 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de l'année, loin du bénéfice de 1,3 milliards de francs dégagé l'an dernier. Un manque à gagner qui avait été jugé 'inacceptable' par le directeur général de l'établissement, Thomas Gottstein. Jusqu'à ce matin, la reconduction du mandat d'administrateur d'Andreas Gottschling figurait à l'ordre du jour de l'assemblée générale de Credit Suisse, qui doit se tenir aujourd'hui à Horgen (Zurich).

