Credit Suisse : abaissement d'obectif de RoTE pour 2020

(CercleFinance.com) - Credit Suisse cède 0,7% à Zurich dans le sillage d'un abaissement par l'établissement bancaire helvétique de son objectif de RoTE (retour sur fonds propres tangibles) aux environs de 10%, contre 11 à 12% en estimation précédente. 'Cette année, le RoTE devrait dépasser 8%. L'établissement observe que son quatrième trimestre 2019 est pour l'instant supérieur à la même période en 2018. 2020 devrait donc marquer une poursuite de l'amélioration, mais pas autant que prévu précédemment', note Aurel BGC. A l'occasion de sa journée investisseur, la banque helvétique indique aussi prévoir de redistribuer à ses actionnaires au moins la moitié de son bénéfice net en 2020, sous formes de dividendes et de rachats d'actions.

