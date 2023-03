Credit Suisse a découvert des « faiblesses importantes » dans son reporting financier

AOF - EN SAVOIR PLUS

Hier, l'action Credit Suisse a touché un nouveau plus bas historique à 2,115 francs suisses en raison des turbulences provoquées par la faillite de la Silicon Valley Bank.

Credit Suisse avait retardé la semaine dernière la publication de ce rapport annuel à la suite d'un appel de la Securities and Exchange Commission (SEC), concernant certains commentaires du gendarme boursier américain sur " l'évaluation technique des révisions précédemment divulguées des tableaux des flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 ".

(AOF) - Dans son rapport annuel publié ce matin, Credit Suisse a prévenu avoir découvert des « faiblesses importantes » dans ses contrôles internes. « La direction du groupe a conclu qu'au 31 décembre 2022, le contrôle interne du groupe relatif à l'information financière n'était pas efficace », peut-on lire dans ce document. « Il n'a pas conçu et maintenu un processus efficace d'évaluation des risques pour identifier et analyser le risque d'inexactitudes significatives dans ses états financiers ».

