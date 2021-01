Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Suisse : 28,5 millions d'actions rachetées en 2020 Cercle Finance • 04/01/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique avoir achevé le 30 décembre son programme de rachats d'actions pour 2020, qui a été entamé le 6 janvier de l'année dernière puis été suspendu en mars en raison de la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de ce programme, il a racheté 28.446.000 de ses propres actions sur une seconde ligne du SIX Swiss Exchange pour un total de 324.993.871 francs suisses, à un prix unitaire moyen de 11,43 francs. L'établissement bancaire helvétique précise que l'assemblée générale de 2020 a approuvé l'annulation des actions ainsi rachetées par moyen d'une réduction de capital, annulation qui a eu lieu en juillet 2020.

Valeurs associées CS GROUP Swiss EBS Stocks 0.00% CS GROUP SIX Swiss Exchange -100.00%