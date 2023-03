Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Suisse : -15%, nouveau plancher à 2,12% information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Crédit Suisse plonge de -15% et inscrit un nouveau plancher historique à 2,12ChF: le plancher des 2,50 (des 21 février et 2 mars) est pulvérisé et la capitalisation tombe pour la 1ère fois sous la barre symbolique des 10Mds de ChF (ou de $, c'est égal).

La déconfiture s'accélère alors que l'onde de choc de SVB jette une ombre sur les activités bancaires aux Etats Unis (ou 'SC' est très présent) et le titre file tout droit vers les 2ChF (règle du balancier entre 3,35E et 2,65/2,60ChF).





Valeurs associées CREDIT SUISSE GROUP Swiss EBS Stocks -10.10%