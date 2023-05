Crédit Mutuel Asset Management lance le premier fonds de sa gamme «Impact First«

(AOF) - Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Impact First Inclusion, un fonds diversifié ayant pour objectif premier l’inclusion sociale. Son portefeuille est constitué de 75% d’obligations (de catégorie Social Bonds ou Sustainability Bonds) et de 25% d’actions.

Le fonds investit dans des entreprises, et émetteurs, identifiés comme ayant un impact social significatif permettant de favoriser l'accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels - logement, santé, éducation, mobilité, finance – avec une logique d'équité et de réduction des inégalités sociales, en référence aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

" Notre approche pour ce nouveau fonds consiste à positionner l'impact social comme objectif premier, tout en recherchant une performance financière. Le prisme de la contribution sociale positive fait désormais partie intégrante de nos activités de gestion " explique Sophie Rahm, responsable de la gestion Impact First chez Crédit Mutuel Asset Management.

Depuis son adhésion en 2019 à Finance for Tomorrow (désormais Institut de la Finance Durable), et la signature de la déclaration de soutien au développement de la finance à impact, Crédit Mutuel Asset Management participe activement au Groupe de Place Impact, et est devenu membre du Global Impact Investing Network (GIIN), première initiative mondiale consacrée à l'investissement à impact.