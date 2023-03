Crédit Mutuel AM lance un fonds obligataire à échéance privilégiant les émetteurs financiers

" Nous privilégions les émetteurs financiers, car leurs primes de rendement ajusté du risque sont actuellement plus attractives que celles des corporate, à rating équivalent " a expliqué Julien Maio, directeur de la gestion de taux chez Crédit Mutuel Asset Management.

(AOF) - Crédit Mutuel Asset Management lance un deuxième fonds obligataire à échéance, CM-AM OBLI IG 2028. Il s'agit d'un fonds diversifié sur un grand nombre d’émetteurs, majoritairement de qualité Investment Grade. Ce fonds d’obligations libellées en euros, investit principalement sur le secteur bancaire, tout en maintenant une exposition géographique diversifiée. " L’échéance fixe du fonds permet de neutraliser progressivement les risques de taux et de crédit " rappelle le gestionnaire d'actifs.

