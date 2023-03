Crédit immobilier : le taux d'usure dépasse la barre des 4 %

(AOF) - Le nouveau taux plafond auquel les banques ont le droit de prêter est paru au Journal Officiel ce mardi. Le TAEG maximal auquel les banques peuvent prêter de l'argent, actualisé chaque mois jusqu'au 1er juillet 2023, passe à 4,24% pour les crédits immobiliers de 20 ans et plus en avril, contre 4% en mars. Il dépasse également la barre des 4%, à 4,09% exactement, pour les prêts immobiliers d'une durée de 10 à 20 ans (prêts à taux fixe), contre 3,87% en mars 2023.

Pour rappel, la révision du taux d'usure, qui correspond au TAEG maximal auquel les banques sont autorisées à prêter de l'argent, se fait désormais tous les mois du 1er février au 1er juillet 2023, et non plus tous les trimestres, comme c'était le cas jusque-là.