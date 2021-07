Crédit du Nord s'associe à Chapka pour proposer aux étudiants une assurance santé à l'étranger

(AOF) - Dans le cadre de la reprise progressive de la mobilité des étudiants, le groupe Crédit du Nord propose, en tant que prescripteur, une assurance internationale dédiée aux jeunes qui partent à l'étranger dans le cadre de leurs stages, études ou PVT (permis vacances travail). Elle est destinée à les protéger, en cas d'aléas ou d'imprévus, pour plus de sérénité lors de leur séjour.

Fidèle à sa démarche d'open banking, le Groupe a signé un partenariat avec Chapka (groupe Aon France).

Cette nouvelle offre d'assurance vient compléter l'offre digitale du groupe Crédit du Nord composée de services bancaires et extra-bancaires pour couvrir les besoins spécifiques de ses clients et leur apporter une réponse toujours plus personnalisée.