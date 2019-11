CREDIT AGRICOLE : Yves Perrier (AMUNDI) assure le pilotage du Projet sociétal

Le Projet sociétal, l'un des trois engagements principaux du projet du Groupe Crédit Agricole, vise à poursuivre l'engagement du groupe en faveur de l'inclusivité et à faire de la finance verte l'une des clés de croissance du Group.

(AOF) - Yves Perrier, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. et Directeur général d'Amundi, assure le pilotage du Projet sociétal pour Crédit Agricole S.A., avec pour objectif son déploiement au sein de l'ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole. Il accompagnera à cet égard Dominique Lefebvre, Président de Crédit Agricole S.A. et de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.

