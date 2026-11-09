Crédit Agricole veut fusionner Banco BPM et Crédit Agricole Italia sur fond de consolidation bancaire en Italie

(Actualisé tout du long avec précisions, contexte, commentaires d'analystes)

par ELENA SMIRNOVA et Mathieu Rosemain

Crédit Agricole CAGR.PA a proposé lundi un rapprochement entre sa filiale italienne et Banco BPM, une opération qui donnerait naissance au troisième établissement bancaire d'Italie et renforcerait la présence du groupe français dans la consolidation en cours du secteur bancaire transalpin.

L'opération porterait la participation de Crédit Agricole dans le nouvel ensemble à environ 45%, contre 29,6% actuellement, et intervient alors que les banques italiennes multiplient les opérations de fusion-acquisition cherchant à atteindre une taille critique pour mieux résister à la concurrence et ne pas être laissés à l'écart d'un marché en pleine consolidation.

Rome souhaite depuis longtemps voir émerger un troisième grand groupe bancaire national capable de rivaliser avec les deux poids lourds du marché, Intesa Sanpaolo ISP.MI et UniCredit CRDI.MI . Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI est considéré comme un élément clé de cette stratégie.

La banque française a informé le gouvernement italien de son projet avant de le rendre public, ont indiqué trois sources au fait du dossier. Crédit Agricole a décidé d'officialiser son projet après des informations parues dans la presse et des questions d'investisseurs qui rendaient difficile le maintien de la confidentialité de l'opération, selon deux de ces sources.

Un porte-parole du ministère italien de l'Economie et des Finances a refusé de commenter la question de savoir si Rome conservait une position neutre face à la vague de fusions-acquisitions dans le secteur bancaire. Banco BPM n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'OFFRE "AMICALE" POURRAIT SÉDUIRE LES ACTIONNAIRES DE BPM

Crédit Agricole, qui qualifie son projet d'"amical", a précisé que le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, prendrait la tête du groupe fusionné.

La proposition, soumise au conseil d'administration de Banco BPM, prévoit une parité d'échange reflétant une prime de valorisation de 20% ainsi qu'un dividende exceptionnel d'un milliard d'euros destiné aux actionnaires actuels de la banque italienne, a indiqué Crédit Agricole.

Ce mécanisme valorise de facto les activités italiennes apportées par Crédit Agricole avec une décote, ce qui permettrait aux actionnaires de Banco BPM d'obtenir une participation plus importante dans le futur ensemble que celle qu'ils auraient obtenue dans le cadre d'une fusion fondée sur des multiples de valorisation identiques. Crédit Agricole Italia ne publie pas de résultats financiers autonomes.

Dans une note, JPMorgan a estimé que l'opération semblait davantage "attractive" pour les actionnaires de Banco BPM que pour ceux de Crédit Agricole.

À Paris, vers 11h00 GMT, l'action Crédit Agricole reculait de 0,6%, tandis que le titre Banco BPM bondissait de 10,2% à Milan au même moment.

Crédit Agricole estime les synergies à 800 millions d'euros par an et prévoit une relution d'environ 24% du bénéfice par action de Banco BPM en 2027.

L'opération devra obtenir le feu vert dans le cadre du dispositif italien de contrôle des investissements stratégiques ("golden power"), qui permet à Rome d'intervenir dans les transactions jugées sensibles, ainsi que les autorisations des autorités bancaires et de la concurrence.

Les actionnaires de Banco BPM devraient également approuver l'opération dans le cadre de la procédure italienne "whitewash", qui dispenserait Crédit Agricole de lancer une offre publique d'achat obligatoire.

Crédit Agricole figure parmi les banques européennes les plus actives en matière d'acquisitions ces dernières années. Le groupe a développé ses activités de gestion de patrimoine, renforcé sa présence en Italie et exploré des opportunités en Allemagne, dans le cadre de sa stratégie de diversification au-delà de son marché historique de banque de détail en France, arrivé à maturité.

La transaction pourrait être finalisée au second semestre 2027, a indiqué la banque française.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Mathieu Rosemain, Andrea Mandala et Giuseppe Fonte, édité par Augustin Turpin)