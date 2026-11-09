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Crédit Agricole veut fusionner Banco BPM et Crédit Agricole Italia
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 07:34

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(Actualisé avec détails à partir du §2)

Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM BAMI.M l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine Crédit Agricole Italia.

Le projet vise à créer un "nouveau champion bancaire italien", selon un communiqué de Crédit Agricole, qui estime les synergies à 800 millions d'euros par an et prévoit une relution d'environ 24% du bénéfice par action de Banco BPM en 2027.

L'opération donnera naissance au troisième groupe bancaire italien avec environ 6,5 millions de clients et plus de 2.300 agences, précise le communiqué.

Grâce à ses apports, Crédit Agricole porterait sa participation dans Banco BPM de 29,6% actuellement à environ 45% du nouvel ensemble, d'après le communiqué.

Le projet prévoit la préservation de l’identité et de l’autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une gouvernance équilibrée, ajoute Crédit Agricole.

Le conseil d’administration resterait composé d’une majorité d’indépendants et l'actuel patron de Banco BPM assurerait la direction du nouvel ensemble, dont la banque italienne resterait au coeur, en conservant par ailleurs sa cotation à Milan, selon le communiqué.

L’opération pourrait être réalisée au deuxième semestre de 2027, déclare Crédit Agricole.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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