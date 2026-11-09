Logo du Crédit Agricole devant une agence bancaire à Réze

Crédit Agricole ‌a annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM ​l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine Crédit Agricole Italia.

Le projet vise ​à créer un "nouveau champion bancaire italien", selon un communiqué ​de Crédit Agricole, qui estime ⁠les synergies à 800 millions d'euros par ‌an et prévoit une relution d'environ 24% du bénéfice par action de Banco ​BPM en ‌2027.

L'opération donnera naissance au troisième groupe ⁠bancaire italien avec environ 6,5 millions de clients et plus de 2.300 agences, précise le ⁠communiqué.

Grâce à ‌ses apports, Crédit Agricole porterait sa participation ⁠dans Banco BPM de 29,6% actuellement à ‌environ 45% du nouvel ensemble, d'après ⁠le communiqué.

Le projet prévoit la préservation ⁠de l’identité et ‌de l’autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une ​gouvernance équilibrée, ajoute ‌Crédit Agricole.

Le conseil d’administration resterait composé d’une majorité d’indépendants et l'actuel ​patron de Banco BPM assurerait la direction du nouvel ensemble, dont la ⁠banque italienne resterait au coeur, en conservant par ailleurs sa cotation à Milan, selon le communiqué.

L’opération pourrait être réalisée au deuxième semestre de 2027, déclare Crédit Agricole.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)