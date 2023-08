Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: vers une acquisition de Degroof Petercam information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management, la filiale de banque privée de Crédit Agricole, annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la maison belge de gestion de fortune et d'investissement Degroof Petercam.



Avec des actifs de clients s'élevant à 71 milliards d'euros, Degroof Petercam dispose de positions attractives en banque privée en Belgique, au Luxembourg et en France, et en gestion d'actifs, banque d'investissement et services titres au niveau international.



Ce projet d'acquisition est réalisé en partenariat avec CLdN, actionnaire de référence de Degroof Petercam, qui resterait au capital à hauteur d'environ 20%. La finalisation de la transaction, sous réserve des autorisations réglementaires, est attendue en 2024.





