Crédit Agricole: vers un renforcement au capital de CA Egypt information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Crédit Agricole SA a confirmé mercredi soir son intention d'acquérir environ 4,8% du capital de sa filiale Crédit Agricole Egypt, dont il détient pour l'heure 60,5% du capital selon les informations sur son site Internet.



'Ceci témoigne de sa confiance dans le développement et la performance de Crédit Agricole Egypt', affirme la banque française, ajoutant que cette opération n'aura pas d'impact sur le ratio de solvabilité CET1 de Crédit Agricole SA.



'Créée en 2006 par fusions successives - Indosuez, CCF, Crédit Lyonnais et Egyptian American Bank - Crédit Agricole Égypte est aujourd'hui la seule banque française présente sur ce marché', indique le groupe sur son site.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.33%