Crédit Agricole : vers un prochain test des 12,6E ? Cercle Finance • 10/06/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - La nette décrue des taux des 5 dernières séances avait provoqué une consolidation du Crédit Agricole de 12,5E vers 12E. La remontée des rendements occasionne un sursaut vers 12,45E... mais l'étape décisive serait le franchissement des 12,60E, le zénith des 12 au 18 mai, avec les 13,2E en ligne de mire.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.32%