Credit Agricole : vers la fermeture du 'gap' des 10,168E information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Après son test des 11,33E, Credit Agricole (-5,5%) rechute sous 10,25E et s'achemine vers la fermeture du 'gap' des 10,168E et peut-être dans la foulée le retracement du plancher annuel des 9,73E (inscrit les 7 et 8 mars).





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -4.95%