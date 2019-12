CREDIT AGRICOLE : Véronique Faujour nommée secrétaire générale

(AOF) - Véronique Faujour succède à Jérôme Brunel et devient secrétaire générale de Crédit Agricole S.A. Elle intègre de ce fait le comité exécutif de la banque. Dans ses fonctions, elle sera notamment chargée de l'organisation de la gouvernance, des affaires publiques, de la responsabilité sociétale de l'entreprise et de la communication. Depuis décembre 2016, Véronique Faujour est directrice Marketing et Communication au sein du pôle Développement, Client et Innovation de Crédit Agricole S.A.

Elle rapportera à Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole SA.