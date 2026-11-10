Crédit Agricole va rembourser des obligations par anticipation

Crédit Agricole annonce le remboursement anticipé, à compter du 9 décembre prochain, de la totalité de ses obligations subordonnées à taux fixe révisable émises le 9 juin 2021, pour un montant nominal total de 500 MGBP.

L'établissement financier précise que ce remboursement sera effectué à hauteur du montant nominal total des obligations encore en circulation, majoré des intérêts courus sur celles-ci. Chaque obligation cessera de produire des intérêts à compter du 9 décembre.