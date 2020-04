Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole va proposer à l'AG d'affecter le résultat 2019 à un compte de réserves Reuters • 01/04/2020 à 20:18









1er avril (Reuters) - * CREDIT AGRICOLE S.A - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE PROPOSER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 MAI 2020 L'AFFECTATION À UN COMPTE DE RÉSERVES DE L'INTÉGRALITÉ DU RÉSULTAT DE L'ANNÉE 2019 * CREDIT AGRICOLE S.A - CETTE MESURE AURA POUR EFFET D'AMÉLIORER LES RATIOS CET1 DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE D'ENVIRON 20 POINTS DE BASE ET DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. D'ENVIRON 60 POINTS DE BASE * CREDIT AGRICOLE S.A - AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, LE CONSEIL PROPOSERA DES ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES * CREDIT AGRICOLE S.A - CES ORIENTATIONS POURRAIENT CONSISTER DANS LE PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 OU EN UNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE PRÉLEVÉE SUR LES RÉSERVES (Bureau de Paris)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.17%