Crédit Agricole : va enregistrer une dépréciation au T4 Cercle Finance • 15/12/2020 à 18:42









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A. a décidé ce jour une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia. Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 de Crédit Agricole S.A. à hauteur d'environ 900 millions d'euros et du Groupe Crédit Agricole à hauteur d'environ 1 milliard d'euros. ' Cette charge n'implique aucun flux de trésorerie et n'aura aucun impact sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole S.A. ou du Groupe Crédit Agricole, les écarts d'acquisition étant intégralement déduits des fonds propres prudentiels ' indique le groupe. ' Elle sera classée en élément spécifique et n'affectera donc pas le résultat sous-jacent de Crédit Agricole S.A. ou du Groupe Crédit Agricole, ni l'actif net tangible '.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.81%